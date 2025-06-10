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Головна Харків РФ атакувала Харківщину, застосувавши 6 видів зброї, — є поранені

РФ атакувала Харківщину, застосувавши 6 видів зброї, — є поранені

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Дата публікації: 10 червня 2025 09:43
Обстріл Харківської області — ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів, є постраждалі
Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Минулої доби, 9 червня, російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Постраждали четверо мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, серед постраждалих — чоловіки віком від 20 до 63 років, які отримали поранення через обстріли та підрив на невідомому вибуховому пристрої.

"Внаслідок обстрілів у Куп'янську постраждав 63-річний чоловік; у Дергачах постраждав 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в Циркунах постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що російські окупанти для дарів використовували різні види озброєння: 

  • 1 ракету Х-38;
  • 7 КАБів;
  • 9 БпЛА типу "Шахед";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 3 FPV-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок атак пошкоджено кілька приватних будинків і автомобіль у Куп’янському та Чугуївському районах.

"Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення", — підсумував Синєгубов.

Раніше ми писали, що серед уражених об’єктів у Харківській області 9 червня — адміністративні будівлі, житлові будинки, господарчі споруди, магазини, СТО, приватне підприємство та автотранспорт.

Також ми повідомляли, що у Харкові в лікарні помер залізничник, який був серйозно поранений внаслідок російської атаки. 

Харківська область обстріли Куп'янськ Олег Синєгубов війна в Україні Вовчанськ
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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