Российские обстрелы Харькова в ноябре — статистика от Терехова

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: t.me/ihor_terekhov

Ситуация с российскими обстрелами в Харькове в течение ноября оставалась напряженной. Однако есть определенные положительные изменения по сравнению с октябрем.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в воскресенье, 1 декабря.

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В течение последнего месяца осени количество сигналов воздушной тревоги уменьшилось до 161, в октябре было 196. Всего за ноябрь зафиксировано 36 реальных угроз.

Статистика обстрелов Харькова за ноябрь. Фото: t.me/ihor_terekhov

"Несмотря на это, враг продолжает применять широкий арсенал вооружения. В ноябре по Харькову наносили удары с использованием восьми различных типов оружия. Что свидетельствует о систематической целенаправленной тактике террора, направленной на запугивание мирного населения", — рассказал Терехов.

По его словам, в течение ноября пострадали 166 человек, среди них один ребенок. Также один человек погиб.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, воины Третьей отдельной штурмовой бригады эффективно уничтожили военную технику российских оккупантов в Харьковской области.

Также 28 ноября в Харькове в результате ракетного удара были повреждены производственные корпуса предприятия и выбито остекление окон жилого многоэтажного дома.