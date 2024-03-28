Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих

Наслідки обстрілів у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Окупаційна армія РФ вдень 27 березня та вночі 28 березня вдарила по Харкову "шахедами" та авіабомбою. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 28 березня.

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Наслідки обстрілів Харкова

Синєгубов розповів, що 27 березня о 15:54 окупанти вдарили авіабомбою по Шевченківському району Харкова. Внаслідок цього у закладі освіти вибито вікна, постраждала одна людина.

Крім того, пошкоджені два 5-поверхові житлові будинки, один 4-поверховий житловий будинок та три автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них 4 дитини. Також загинув 59-річний цивільний чоловік.

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1 / 7

Вже о 00:12 окупанти вдарили "шахедами" по Київському районі міста. Там пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Харківської області

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області.

Так, о 13:00 окупанти скинули ВОГ на село Дворічна. Пошкоджено приватний будинок, також постраждав 67-річний чоловік.

Вже о 14:35 під ударом опинився Куп'янськ. Ворог скинув на місто КАБ і пошкодив гуртожиток та чотири багатоквартирні будинки, без постраждалих.

"О 21:10 ворожий обстріл села Борова Ізюмського району. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, три багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний підліток", — розповів Синєгубов.

Він додав, що о 03:10 загарбники КАБами обстріляв село Борова Ізюмського району. Там пошкоджені комунікації та п'ять приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, після обстрілу авіабомбами 27 березня місцева влада надає харків'янам, в яких пошкоджені квартири, місця у гуртожитках.

Крім того, Синєгубов розповів, що більшість поранених у Харкові після атаки окупантів 27 березня — жінки та діти.