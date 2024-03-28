Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих
Окупаційна армія РФ вдень 27 березня та вночі 28 березня вдарила по Харкову "шахедами" та авіабомбою. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 28 березня.
Наслідки обстрілів Харкова
Синєгубов розповів, що 27 березня о 15:54 окупанти вдарили авіабомбою по Шевченківському району Харкова. Внаслідок цього у закладі освіти вибито вікна, постраждала одна людина.
Крім того, пошкоджені два 5-поверхові житлові будинки, один 4-поверховий житловий будинок та три автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них 4 дитини. Також загинув 59-річний цивільний чоловік.
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Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
-
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Вже о 00:12 окупанти вдарили "шахедами" по Київському районі міста. Там пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Наслідки обстрілів Харківської області
Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області.
Так, о 13:00 окупанти скинули ВОГ на село Дворічна. Пошкоджено приватний будинок, також постраждав 67-річний чоловік.
Вже о 14:35 під ударом опинився Куп'янськ. Ворог скинув на місто КАБ і пошкодив гуртожиток та чотири багатоквартирні будинки, без постраждалих.
"О 21:10 ворожий обстріл села Борова Ізюмського району. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, три багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний підліток", — розповів Синєгубов.
Він додав, що о 03:10 загарбники КАБами обстріляв село Борова Ізюмського району. Там пошкоджені комунікації та п'ять приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, після обстрілу авіабомбами 27 березня місцева влада надає харків'янам, в яких пошкоджені квартири, місця у гуртожитках.
Крім того, Синєгубов розповів, що більшість поранених у Харкові після атаки окупантів 27 березня — жінки та діти.
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