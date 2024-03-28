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Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих

28 березня 2024 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих
Наслідки обстрілів у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупаційна армія РФ вдень 27 березня та вночі 28 березня вдарила по Харкову "шахедами" та авіабомбою. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 28 березня. 

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Наслідки обстрілів Харкова

Синєгубов розповів, що 27 березня о 15:54 окупанти вдарили авіабомбою по Шевченківському району Харкова. Внаслідок цього у закладі освіти вибито вікна, постраждала одна людина. 

Крім того, пошкоджені два 5-поверхові житлові будинки, один 4-поверховий житловий будинок та три автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них 4 дитини. Також загинув 59-річний цивільний чоловік.

  • Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих - фото 1
    Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих - фото 2
    Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих - фото 3
    Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих - фото 4
    Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих - фото 5
    Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих - фото 6
    Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстріли Харкова — в ОВА розповіли про наслідки та постраждалих - фото 7
    Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Вже о 00:12 окупанти вдарили "шахедами" по Київському районі міста. Там пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Харківської області

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області. 

Так, о 13:00 окупанти скинули ВОГ на село Дворічна. Пошкоджено приватний будинок, також постраждав 67-річний чоловік.

Вже о 14:35 під ударом опинився Куп'янськ. Ворог скинув на місто КАБ і пошкодив гуртожиток та чотири багатоквартирні будинки, без постраждалих.

"О 21:10 ворожий обстріл села Борова Ізюмського району. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, три багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний підліток", — розповів Синєгубов. 

Він додав, що о 03:10 загарбники КАБами обстріляв село Борова Ізюмського району. Там пошкоджені комунікації та п'ять приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.

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Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, після обстрілу авіабомбами 27 березня місцева влада надає харків'янам, в яких пошкоджені квартири, місця у гуртожитках.

Крім того, Синєгубов розповів, що більшість поранених у Харкові після атаки окупантів 27 березня — жінки та діти. 

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