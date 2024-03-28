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Удар авіабомбою по Харкову — як місцева влада допомагає постраждалим

28 березня 2024 08:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Удар авіабомбою по Харкову — як місцева влада допомагає постраждалим
Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни скинули авіабомбу на житлову забудову Харкова у середу, 27 березня. Через ворожу атаку відомо про 19 постраждалих та одного загиблого. Місцева влада надає мешканцям, у яких пошкоджені квартири, місця у гуртожитках.

Про це у коментарі "Ми — Україна" повідомив речник міської ради міста Юрій Сидоренко.

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Керівництво Харкова вирішило надати усім постраждалим в обстрілі РФ тимчасове житло. Сидоренко спростував інформацію про важкопоранених внаслідок атаки. За його словами, всі постраждалі мають поранення середньої або легкої важкості.

"Серед постраждалих четверо дітей 6, полутора, 11 та 13 років. Складність у тому, що приліт був у робочий час і багатьох людей не було — наразі дві людини поїхали вже у гуртожитки. Всім, кому необхідно, будуть надані місця у гуртожитках. Нікого не образимо, всіх приймемо, обігріємо та нагодуємо", — сказав речник.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків авіабомбою. Влучання сталося у Шевченківському районі міста. Щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджено внаслідок обстрілу.

Обстріл будинків у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та 19 постраждалих. Серед них й четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише три місяці.

Крім того, 28 березня загарбники здійснили повторну атаку. Вночі вони завдали удару по Київському району Харкова. Під вогнем опинилися ресторан та житлові будинки. 

війна
Харків
Україна
обстріли
допомога
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поранення

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