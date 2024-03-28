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Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших

28 марта 2024 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших
Последствия обстрелов в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупационная армия РФ днем 27 марта и ночью 28 марта ударила по Харькову "шахедами" и авиабомбой. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 28 марта.

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Синегубов рассказал, что 27 марта в 15:54 оккупанты ударили авиабомбой по Шевченковскому району Харькова. В результате в учебном заведении выбиты окна, пострадал один человек.

Кроме того, повреждены два 5-этажных жилых дома, один 4-этажный жилой дом и три автомобиля. Пострадали 19 человек, в том числе четыре ребенка. Также погиб 59-летний гражданский мужчина.

  • Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших - фото 1
    Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших - фото 2
    Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших - фото 3
    Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших - фото 4
    Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших - фото 5
    Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших - фото 6
    Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших - фото 7
    Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Уже в 00:12 оккупанты ударили "шахедами" по Киевскому району города. Там повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов Харьковской области

Кроме того, артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов области.

Так, в 13:00 оккупанты сбросили ВОГ на село Двуречная. Поврежден частный дом, также пострадал 67-летний мужчина.

Уже в 14:35 под ударом оказался Купянск. Враг сбросил на город КАБ и повредил общежитие и четыре многоквартирных дома, без пострадавших.

"В 21:10 вражеский обстрел села Боровая Изюмского района. Повреждены двухэтажное здание детского сада, три многоквартирных дома и котельное. От полученных ранений погиб 12-летний подросток", — рассказал Синегубов.

Он добавил, что в 03:10 захватчики КАБами обстреляли село Борово Изюмского района. Там повреждены коммуникации и пять частных домов. Обошлось без пострадавших.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, после обстрела авиабомбами 27 марта, местные власти предоставляют харьковчанам, в которых повреждены квартиры, места в общежитиях.

Кроме того, Синегубов рассказал, что большинство раненых в Харькове после атаки оккупантов 27 марта — женщины и дети.

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