Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших
Оккупационная армия РФ днем 27 марта и ночью 28 марта ударила по Харькову "шахедами" и авиабомбой. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 28 марта.
Последствия обстрелов Харькова
Синегубов рассказал, что 27 марта в 15:54 оккупанты ударили авиабомбой по Шевченковскому району Харькова. В результате в учебном заведении выбиты окна, пострадал один человек.
Кроме того, повреждены два 5-этажных жилых дома, один 4-этажный жилой дом и три автомобиля. Пострадали 19 человек, в том числе четыре ребенка. Также погиб 59-летний гражданский мужчина.
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Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
-
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Уже в 00:12 оккупанты ударили "шахедами" по Киевскому району города. Там повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.
Последствия обстрелов Харьковской области
Кроме того, артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов области.
Так, в 13:00 оккупанты сбросили ВОГ на село Двуречная. Поврежден частный дом, также пострадал 67-летний мужчина.
Уже в 14:35 под ударом оказался Купянск. Враг сбросил на город КАБ и повредил общежитие и четыре многоквартирных дома, без пострадавших.
"В 21:10 вражеский обстрел села Боровая Изюмского района. Повреждены двухэтажное здание детского сада, три многоквартирных дома и котельное. От полученных ранений погиб 12-летний подросток", — рассказал Синегубов.
Он добавил, что в 03:10 захватчики КАБами обстреляли село Борово Изюмского района. Там повреждены коммуникации и пять частных домов. Обошлось без пострадавших.
Напомним, после обстрела авиабомбами 27 марта, местные власти предоставляют харьковчанам, в которых повреждены квартиры, места в общежитиях.
Кроме того, Синегубов рассказал, что большинство раненых в Харькове после атаки оккупантов 27 марта — женщины и дети.
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