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Очолила гімназію при окупантах — на Харківщині судитимуть колаборантку

28 лютого 2024 10:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Очолила гімназію при окупантах — на Харківщині судитимуть колаборантку
Поліція у Харкові веде розслідування. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 62-річної жінки, яка звинувачується у колаборантстві. Жінка очолила місцеву гімназію при окупантах та намагалася русифікувати навчальний процес.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 28 лютого.

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Наприкінці 2022 року, коли територія Куп'янська перебувала під контролем російських військ, обвинувачена добровільно почала співпрацювати з окупантами. Вона прийняла пропозицію організувати так звану "Великохуторську гімназію ВДА Куп'янського району" на базі одного з українських освітніх закладів.

"Новоспечена "и. о. директора" повідомила вчителям гімназії та батькам учнів про встановлення та впровадження стандартів освіти РФ. Колаборантка збирала списки вчителів, згодних працювати на таких умовах, та здійснювала набір технічного персоналу", — повідомили в прокуратурі.

Незабаром у гімназії було проведено підготовку до нового навчального року, включаючи інвентаризацію майна, і обвинувачена отримала від представника окупаційної влади приклади документів відповідно до стандартів РФ, зокрема свідоцтва про здобуття середньої освіти.

"Щоб остаточно русифікувати навчальний процес, "директорка" зробила опис українських підручників і книжок для їхнього подальшого вилучення як "нацистської" літератури", — додали у прокуратурі.

Перед початком нового навчального року вона працювала над організацією заходів, пов'язаних із русифікацією освіти, включаючи планування урочистого заходу до Дня знань.

Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки України заарештувала поплічника російських загарбників. Під час боїв за місто він ремонтував російські танки.

Раніше на Харківщині оголосили про підозру колишньому співробітнику поліції. Під час окупації Вовчанська він працював на російських загарбників.

Харків
правосуддя
держзрада
розслідування
Колаборант
окупація

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