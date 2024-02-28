Возглавила гимназию при оккупантах — в Харьковской области будут судить коллаборантку

Полиция в Харькове ведет расследование. Фото: Харьковская областная прокуратура

Купянская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 62-летней женщины, обвиняемой в коллаборантстве. Женщина возглавила местную гимназию при оккупантах и пыталась русифицировать учебный процесс.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 28 февраля.

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Деятельность коллаборантки в Купянске

В конце 2022 года, когда территория Купянска находилась под контролем российских войск, обвиняемая добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Она приняла предложение организовать так называемую "Великохуторскую гимназию ВГА Купянского района" на базе одного из украинских образовательных учреждений.

"Новоиспеченая "и. о. директора" рассказала участникам гимназий и батькам учений о введении и внедрении стандартов одобрения рф. Коллаборантка собрала специалистов, согласных работать на таких условиях и осуществляла набор техпересонала", — сообщили в прокуратуре.

Вскоре в гимназии была проведена подготовка к новому учебному году, включая инвентаризацию имущества, и обвиняемая получила от представителя оккупационной власти примеры документов в соответствии со стандартами РФ, в частности свидетельства о получении среднего образования.

"Чтобы остаточно русифицировать начальный процесс, "директриса" собрала описание украинских учебников и книжек для его дальнейшего достижения в "нацистской" литературе", — добавили в прокуратуре.

Перед началом нового учебного года она работала над организацией мероприятий, связанных с русификацией образования, включая планирование торжественного мероприятия ко Дню знаний.

Напомним, в Харькове Служба безопасности Украины арестовала пособника российских захватчиков. Во время боев за город, он ремонтировал российские танки.

Ранее в Харьковской области объявили о подозрении бывшему сотруднику полиции. Во время оккупации Волчанска он работал на противника.