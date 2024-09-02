Масовані обстріли Харкова та області — скільки загиблих та постраждалих

Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу
Протягом доби окупанти здійснили масований обстріл Харкова, а також завдавали ударів по населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак 57 людей зазнали поранень, одна жінка загинула.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 2 вересня.
Обстріли Харкова
1 вересня близько 13:26 окупанти вдарили по Харкову чотирма ракетами "Іскандер" та трьома С-300. Пошкоджено торговий центр, місця громадського користування, Палац спорту. Внаслідок обстрілу постраждали 50 людей, зокрема семеро дітей, два медики та два рятувальники.
Вночі 2 вересня о 1:07 внаслідок удару по Київському району Харкова горіла покрівля, пошкоджено один приватний будинок та зруйновано цегляний паркан.
Обстріли Харківської області
2 вересня близько 6:15 у Куп’янську в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, загинула 65-річна жінка.
1 вересня 20:05 с. Рубіжне, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горіло три приватні будинки.
18:17 с. Руські Тишки, Харківський район: через обстріли зруйновано будинок на площі 60 кв. м та чотири господарчі споруди.
17:50 с. Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: після обстрілу горів приватний будинок, дві господарчі споруди, гараж.
13:35 с. Есхар, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горіла трава, очерет, гілля та дерева на площі 2 га.
12:35 с. Подоли, Куп'янський район: після обстрілу горіла господарча споруда.
11:26 м. Люботин, Харківський район: у результаті обстрілу постраждали троє людей.
9:30 Куп'янськ: після обстрілу горіла покрівля будинку. Постраждали 78-річний чоловік та 74-річна жінка.
8:00 с. Старий Мерчик, Богодухівський район: окупанти обстріляли об’єкт інфраструктури. Постраждали двоє людей.
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