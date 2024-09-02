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Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу

2 вересня 2024 10:14
Галина Шподарева - редактор
Масовані обстріли Харкова та області — скільки загиблих та постраждалих
Наслідки обстрілів Харкова 1 вересня. Фото: Нацполіція
Галина Шподарева - редактор

Протягом доби окупанти здійснили масований обстріл Харкова, а також завдавали ударів по населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак 57 людей зазнали поранень, одна жінка загинула. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Результат ракетних ударів по Харкову. Фото: Нацполіція

Обстріли Харкова

1 вересня близько 13:26 окупанти вдарили по Харкову чотирма ракетами "Іскандер" та трьома С-300. Пошкоджено торговий центр, місця громадського користування, Палац спорту. Внаслідок обстрілу постраждали 50 людей, зокрема семеро дітей, два медики та два рятувальники.

Вночі 2 вересня о 1:07 внаслідок удару по Київському району Харкова горіла покрівля, пошкоджено один приватний будинок та зруйновано цегляний паркан. 

Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу - фото 2
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Нацполіція

Обстріли Харківської області

2 вересня близько 6:15 у Куп’янську в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, загинула 65-річна жінка.  

1 вересня 20:05 с. Рубіжне, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горіло три приватні будинки.

18:17 с. Руські Тишки, Харківський район: через обстріли зруйновано будинок на площі 60 кв. м та чотири господарчі споруди.

17:50 с. Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: після обстрілу горів приватний будинок, дві господарчі споруди, гараж.

Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу - фото 3
Наслідки обстрілів Одноробівки. Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко

13:35 с. Есхар, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горіла трава, очерет, гілля та дерева на площі 2 га.

12:35 с. Подоли, Куп'янський район: після обстрілу горіла господарча споруда.

11:26 м. Люботин, Харківський район: у результаті обстрілу постраждали троє людей.

9:30 Куп'янськ: після обстрілу горіла покрівля будинку. Постраждали 78-річний чоловік та 74-річна жінка

8:00 с. Старий Мерчик, Богодухівський район: окупанти обстріляли об’єкт інфраструктури. Постраждали двоє людей.

Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу - фото 4
Село Одноробівка. Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко

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