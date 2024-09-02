Массированные обстрелы Харькова и области — сколько погибших и пострадавших

Последствия обстрела Харькова 1 сентября. Фото: Нацполиция

В течение суток оккупанты совершили массированный обстрел Харькова, а также наносили удары по населенным пунктам области. В результате вражеских атак 57 человек получили ранения, одна женщина погибла.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Обстрелы Харькова

1 сентября около 13:26 оккупанты ударили по Харькову четырьмя ракетами "Искандер" и тремя С-300. Поврежден торговый центр, места общественного пользования, Дворец спорта. В результате обстрела пострадали 50 человек, в том числе семеро детей, два медика и два спасателя.

Ночью 2 сентября в 1:07 в результате удара по Киевскому району Харькова горела крыша, поврежден один частный дом и разрушен кирпичный забор.

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Нацполиция

Обстрелы Харьковской области

2 сентября около 6:15 в Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом, погибла 65-летняя женщина.

1 сентября 20:05 с. Рубежное, Чугуевский район: в результате обстрела горело три частных дома.

18:17 с. Русские Тишки, Харьковский район: из-за обстрелов разрушен дом на площади 60 кв. м и четыре хозяйственные постройки.

17:50 с. Купянск-Узловой, Купянский район: после обстрела горел частный дом, две хозяйственные постройки, гараж.

Последствия обстрелов Одноробовки. Фото: начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко

13:35 с. Эсхар, Чугуевский район: в результате обстрела горела трава, камыши, ветки и деревья на площади 2 га.

12:35 с. Подолы, Купянский район: после обстрела горела хозяйственная постройка.

11:26 г. Люботин, Харьковский район: в результате обстрела пострадали три человека.

9:30 Купянск: после обстрела горела кровля дома. Пострадали 78-летний мужчина и 74-летняя женщина.

8:00 с. Старый Мерчик, Богодуховский район: оккупанты обстреляли объект инфраструктуры. Пострадали два человека.