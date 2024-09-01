Удар по Харкову 1 вересня — Терехов повідомив про наслідки

Наслідки удару по Харкову. Фото: Ігор Терехов

Російські війська здійснили масовану атаку на Харків. Внаслідок обстрілів постраждало близько 50 осіб, включаючи дітей, медиків та рятувальників.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 1 вересня.

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У неділю, 1 вересня, Росія масовано атакувала Харків. Внаслідок обстрілу постраждало близько 50 осіб.

Рятувальники під час ліквідації завалів у Харкові. Фото: Ігор Терехов

За словами Терехова, серед постраждалих цивільних є діти та медики з рятувальниками, які приїхали на місце обстрілів, аби надати допомогу, але потрапили під повторний ракетний удар.

Комунальні служби працюють після атаки на Харків. Фото: Ігор Терехов

"Сьогодні Харків знову потерпає від російського терору. Саме так — ударами по цивільних — ворог вирішив "привітати" наших дітей із Днем знань", — зазначив міський голова Харкова.

Рятувальні служби надають допомогу. Фото: Ігор Терехов

Терехов висловив подяку всім, хто продовжує працювати в небезпечних умовах, зокрема працівникам ДСНС, лікарям, волонтерам, комунальникам та правоохоронцям.