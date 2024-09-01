Удар по Харкову 1 вересня — Терехов повідомив про наслідки

Масована атака на Харків — серед постраждалих діти, медики та рятувальники
Російські війська здійснили масовану атаку на Харків. Внаслідок обстрілів постраждало близько 50 осіб, включаючи дітей, медиків та рятувальників.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 1 вересня.
Російська атака на Харків 1 вересня
У неділю, 1 вересня, Росія масовано атакувала Харків. Внаслідок обстрілу постраждало близько 50 осіб.
За словами Терехова, серед постраждалих цивільних є діти та медики з рятувальниками, які приїхали на місце обстрілів, аби надати допомогу, але потрапили під повторний ракетний удар.
"Сьогодні Харків знову потерпає від російського терору. Саме так — ударами по цивільних — ворог вирішив "привітати" наших дітей із Днем знань", — зазначив міський голова Харкова.
Терехов висловив подяку всім, хто продовжує працювати в небезпечних умовах, зокрема працівникам ДСНС, лікарям, волонтерам, комунальникам та правоохоронцям.
Читайте Новини.LIVE!