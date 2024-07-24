Окупанти атакували будинок волонтера Юрія Сапронова у Харкові

Наслідки російського обстрілу будинку волонтера Юрія Сапронова у Харкові 24 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у середу, 24 липня, атакували центральну частину Харкова. Внаслідок обстрілу знищено будинок бізнесмена і волонтера Юрія Сапронова.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Внаслідок атаки троє чоловіків середнього віку отримали травми. Їх шпиталізували з нетяжкими уламковими пораненнями. Відомо, що ворог завдав удару по місту КАБом.

Наслідки російського обстрілу будинку волонтера Юрія Сапронова у Харкові 24 липня. Фото: Новини.LIVE

Волонтер Сапронов не постраждав. У момент обстрілу він виїхав з будинку.

Наслідки російського обстрілу будинку волонтера Юрія Сапронова у Харкові 24 липня. Фото: Новини.LIVE

"Усі живі. Є легко поранені. Руйнувань багато. Дуже. Шукаю котів. П'ять із шести знайшов", — зазначив Сапронов.

Юрій Сапронов на тлі зруйнованого будинку. Фото: facebook.com/sapronov.yuri

За його словами, окупанти прямим влучанням поцілили у його двір.

Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.

Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення, а троє — загинули.