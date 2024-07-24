Окупанти атакували будинок волонтера Юрія Сапронова у Харкові

Окупанти атакували будинок волонтера Сапронова у Харкові — які наслідки обстрілу
Російські окупанти у середу, 24 липня, атакували центральну частину Харкова. Внаслідок обстрілу знищено будинок бізнесмена і волонтера Юрія Сапронова.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Російський обстріл Харкова
Внаслідок атаки троє чоловіків середнього віку отримали травми. Їх шпиталізували з нетяжкими уламковими пораненнями. Відомо, що ворог завдав удару по місту КАБом.
Волонтер Сапронов не постраждав. У момент обстрілу він виїхав з будинку.
"Усі живі. Є легко поранені. Руйнувань багато. Дуже. Шукаю котів. П'ять із шести знайшов", — зазначив Сапронов.
За його словами, окупанти прямим влучанням поцілили у його двір.
Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.
Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення, а троє — загинули.
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