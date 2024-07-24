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Окупанти завдали удару по центральній частина Харкова — є постраждалі

24 липня 2024 17:22
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Харкові 24 липня — окупанти вдарили по центральній частині міста
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у середу, 24 липня, знову обстріляли Харків. Вони завдали удару КАБом по майже центральній частині міста.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови", — повідомив Терехов.

За його словами, є постраждалі.

Синєгубов зазначив, що обстріл стався о 16:45. Він пише, що внаслідок атаки горить будинок. 

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Дописи Синєгубова та Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав вдень, 24 липня. Там оголошували повітряну тривогу.

Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. З-під завалів дістали одне тіло людини, ще чотири людини отримали поранення.

війна Харків Україна обстріли Ігор Терехов окупанти Олег Синєгубов

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