Вибухи в Харкові 24 липня — окупанти вдарили по центральній частині міста

Окупанти завдали удару по центральній частина Харкова — є постраждалі
Російські окупанти у середу, 24 липня, знову обстріляли Харків. Вони завдали удару КАБом по майже центральній частині міста.
Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Російський обстріл Харкова
"Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови", — повідомив Терехов.
За його словами, є постраждалі.
Синєгубов зазначив, що обстріл стався о 16:45. Він пише, що внаслідок атаки горить будинок.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав вдень, 24 липня. Там оголошували повітряну тривогу.
Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. З-під завалів дістали одне тіло людини, ще чотири людини отримали поранення.
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