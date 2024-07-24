Оккупанты атаковали дом волонтера Юрия Сапронова в Харькове

Последствия обстрела дома волонтера Юрия Сапронова в Харькове 24 июля. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в среду, 24 июля, атаковали центральную часть Харькова. В результате обстрела уничтожен дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В результате атаки трое мужчин среднего возраста получили травмы. Их госпитализировали с нетяжелыми обломочными ранениями. Известно, что враг нанес удар по городу КАБом.

Последствия обстрела дома волонтера Юрия Сапронова в Харькове 24 июля. Фото: Новини.LIVE

Волонтер Сапронов не пострадал. В момент обстрела он уехал из дома.

Последствия обстрела дома волонтера Юрия Сапронова в Харькове 24 июля. Фото: Новини.LIVE

"Все живы. Есть легко раненые. Разрушений много. Очень. Ищу котов. Пять из шести нашел", — отметил Сапронов.

Юрий Сапронов на фоне разрушенного дома. Фото: facebook.com/sapronov.yuri

По его словам, оккупанты прямым попаданием попали в его двор.

Напомним, 24 июля оккупанты снова обстреляли Харьков. Они атаковали центральную часть города.

Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Четверо человек получили ранения, а трое погибли.