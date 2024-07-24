Оккупанты атаковали дом волонтера Юрия Сапронова в Харькове

Оккупанты атаковали дом волонтера Сапронова в Харькове — какие последствия обстрела
Российские оккупанты в среду, 24 июля, атаковали центральную часть Харькова. В результате обстрела уничтожен дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Российский обстрел Харькова
В результате атаки трое мужчин среднего возраста получили травмы. Их госпитализировали с нетяжелыми обломочными ранениями. Известно, что враг нанес удар по городу КАБом.
Волонтер Сапронов не пострадал. В момент обстрела он уехал из дома.
"Все живы. Есть легко раненые. Разрушений много. Очень. Ищу котов. Пять из шести нашел", — отметил Сапронов.
По его словам, оккупанты прямым попаданием попали в его двор.
Напомним, 24 июля оккупанты снова обстреляли Харьков. Они атаковали центральную часть города.
Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Четверо человек получили ранения, а трое погибли.
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