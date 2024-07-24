Удар по Харківщині 24 липня - загинула одна людина

Ракетний удар по Харківщині — одна людина загинула, є поранені
Російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. З-під завалів дістали одне тіло людини, ще чотири людини отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.
Наслідки ракетного удару по Харківщині 24 липня
Синєгубов розповів, що в середу окупанти атакували інфраструктурний об’єкт у місті Лозова. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки.
"На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються", — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.
Незадовго після цього у місті чули повторні вибухи. Загарбники завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова, є шестеро постраждалих.
Крім того, відомо, що ворог вдарив по офісу гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Внаслідок атаки знищено фасад і перекриття на кількох поверхах.
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