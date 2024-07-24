Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Ракетний удар по Харківщині — одна людина загинула, є поранені arrow

Ракетний удар по Харківщині — одна людина загинула, є поранені

24 липня 2024 15:50
Катерина Османська - Редактор
Удар по Харківщині 24 липня - загинула одна людина
Наслідки ракетного удару по Харківщині. Архівне фото: t.me/synegubov
Катерина Османська - Редактор

Російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. З-під завалів дістали одне тіло людини, ще чотири людини отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Читайте також:

Наслідки ракетного удару по Харківщині 24 липня

Синєгубов розповів, що в середу окупанти атакували інфраструктурний об’єкт у місті Лозова. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки.

"На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються", — зазначив голова ОВА.

наслідки удару по Харківщині 24 липня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Незадовго після цього у місті чули повторні вибухи. Загарбники завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова, є шестеро постраждалих.

Крім того, відомо, що ворог вдарив по офісу гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Внаслідок атаки знищено фасад і перекриття на кількох поверхах.

Харківська область обстріли війна в Україні поранення ракетний удар загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу