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Окупанти атакували дронами цивільні об'єкти на Харківщині — є постраждалий

9 лютого 2024 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти атакували дронами цивільні об'єкти на Харківщині — є постраждалий
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти після півночі 9 лютого завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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За словами Синєгубова, вночі загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Зміївської громади у Харківській області. Внаслідок атаки трапилася пожежа в будівлі готелю, літньому майданчику, ресторані та загорілись три легкових автомобілі. Поранення отримав цивільний чоловік-охоронець. Медики надали йому допомогу на місці. 

"Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!" — наголошує начальник ОВА. 

Нагадаємо, уночі 9 лютого сили ППО знищили 10 з 16 ворожих "шахедів", які були випущені з тимчасово окупованого Криму та території Росії. 

Додамо, російські загарбники вранці 7 лютого обстріляли Харків ракетами, уламки яких свідчать про використання окупантами ракет північнокорейського виробництва. За попередніми висновками спеціалістів, це ракети HVASON 11GA (KN-23). 

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готове до ймовірного повторного наступу росіян. 

пожежа
Харківська область
обстріли
дрони
війна в Україні
поранення

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