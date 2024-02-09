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Оккупанты атаковали дронами гражданские объекты на Харьковщине — есть пострадавший

9 февраля 2024 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали дронами гражданские объекты на Харьковщине — есть пострадавший
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, ночью захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Змиевской громады в Харьковской области. В результате атаки произошел пожар в здании гостиницы, летней площадке, ресторане и загорелись три легковых автомобиля. Ранение получил гражданский мужчина-охранник. Медики предоставили ему помощь на месте.

"В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая. Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!" — подчеркивает начальник ОВА.

Напомним, ночью 9 февраля силы ПВО уничтожили 10 из 16 вражеских "шахедов", выпущенных из временно оккупированного Крыма и территории России.

Добавим, что российские захватчики утром 7 февраля обстреляли Харьков ракетами, обломки которых свидетельствуют об использовании оккупантами ракет северокорейского производства. По предварительным выводам специалистов это ракеты HVASON 11GA (KN-23).

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город готов к вероятному повторному наступлению россиян.

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Харьковская область
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