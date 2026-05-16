Окупанти атакували Харків дронами: є постраждалі

Дата публікації: 16 травня 2026 07:47
Рятувальник. Фото: ДСНС

У ніч проти 16 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Харкова

Один із ворожих дронів влучив у Холодногірському районі Харкова. Також окупанти завдали двох ударів по Основ'янському району міста. Внаслідок обстрілу постраждала жінка — попередньо, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Ще один приліт зафіксували у Шевченківському районі Харкова. Ударний БпЛА влучив у дорогу в центральній частині міста.

Після обстеження місця удару стало відомо про пошкодження трьох виходів із метрополітену, трьох зупинок громадського транспорту та контактної мережі. Також пошкоджено будівлю навчального закладу та вибито скління у прилеглих будинках.

За уточненими даними, у Шевченківському районі постраждала одна людина.

Крім того, у Київському районі Харкова зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника. Наразі фахівці встановлюють усі обставини та масштаби пошкоджень.

Раніше журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафіксували, як місто живе в умовах війни. Попри постійні повітряні тривоги й російські обстріли, місто продовжує жити, а його мешканці — працювати, гуляти та підтримувати одне одного.

А також стало відомо, що на Харківщині правоохоронці викрили ще одного учасника агентурної мережі російської ФСБ. За даними слідства, чоловік діяв разом зі своєю дружиною, яку українські спецслужби викрили раніше.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
