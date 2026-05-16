Окупанти атакували Харків дронами: є постраждалі

Рятувальник. Фото: ДСНС

У ніч проти 16 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Харкова

Один із ворожих дронів влучив у Холодногірському районі Харкова. Також окупанти завдали двох ударів по Основ'янському району міста. Внаслідок обстрілу постраждала жінка — попередньо, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Ще один приліт зафіксували у Шевченківському районі Харкова. Ударний БпЛА влучив у дорогу в центральній частині міста.

Після обстеження місця удару стало відомо про пошкодження трьох виходів із метрополітену, трьох зупинок громадського транспорту та контактної мережі. Також пошкоджено будівлю навчального закладу та вибито скління у прилеглих будинках.

Читайте також:

За уточненими даними, у Шевченківському районі постраждала одна людина.

Крім того, у Київському районі Харкова зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника. Наразі фахівці встановлюють усі обставини та масштаби пошкоджень.

Раніше журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафіксували, як місто живе в умовах війни. Попри постійні повітряні тривоги й російські обстріли, місто продовжує жити, а його мешканці — працювати, гуляти та підтримувати одне одного.

А також стало відомо, що на Харківщині правоохоронці викрили ще одного учасника агентурної мережі російської ФСБ. За даними слідства, чоловік діяв разом зі своєю дружиною, яку українські спецслужби викрили раніше.