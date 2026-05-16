Главная Харьков Оккупанты атаковали Харьков дронами: есть пострадавшие

Дата публикации 16 мая 2026 07:47
Спасатель. Фото: ГСЧС

В ночь на 16 мая российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударами оказались сразу несколько районов города, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Харькова

Один из вражеских дронов попал в Холодногорском районе Харькова. Также оккупанты нанесли два удара по Основянскому району города. В результате обстрела пострадала женщина — предварительно, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Еще один прилет зафиксировали в Шевченковском районе Харькова. Ударный БпЛА попал в дорогу в центральной части города.

После обследования места удара стало известно о повреждении трех выходов из метрополитена, трех остановок общественного транспорта и контактной сети. Также повреждено здание учебного заведения и выбито остекление в близлежащих домах.

По уточненным данным, в Шевченковском районе пострадал один человек.

Кроме того, в Киевском районе Харькова зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и масштабы повреждений.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и зафиксировали, как город живет в условиях войны. Несмотря на постоянные воздушные тревоги и российские обстрелы, город продолжает жить, а его жители — работать, гулять и поддерживать друг друга.

А также стало известно, что на Харьковщине правоохранители разоблачили еще одного участника агентурной сети российской ФСБ. По данным следствия, мужчина действовал вместе со своей женой, которую украинские спецслужбы разоблачили ранее.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
