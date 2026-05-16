Оккупанты атаковали Харьков дронами: есть пострадавшие

В ночь на 16 мая российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударами оказались сразу несколько районов города, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Харькова

Один из вражеских дронов попал в Холодногорском районе Харькова. Также оккупанты нанесли два удара по Основянскому району города. В результате обстрела пострадала женщина — предварительно, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Еще один прилет зафиксировали в Шевченковском районе Харькова. Ударный БпЛА попал в дорогу в центральной части города.

После обследования места удара стало известно о повреждении трех выходов из метрополитена, трех остановок общественного транспорта и контактной сети. Также повреждено здание учебного заведения и выбито остекление в близлежащих домах.

По уточненным данным, в Шевченковском районе пострадал один человек.

Кроме того, в Киевском районе Харькова зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и масштабы повреждений.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и зафиксировали, как город живет в условиях войны. Несмотря на постоянные воздушные тревоги и российские обстрелы, город продолжает жить, а его жители — работать, гулять и поддерживать друг друга.

А также стало известно, что на Харьковщине правоохранители разоблачили еще одного участника агентурной сети российской ФСБ. По данным следствия, мужчина действовал вместе со своей женой, которую украинские спецслужбы разоблачили ранее.