У Харкові через чергову атаку російських дронів виникли пожежі й постраждала людина

Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Сьогоднішньої ночі російські окупанти знову завдали ударів по Харкову. За даними місцевої влади у місті пролунало як мінімум вісім вибухів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Труханов.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення мера Харкова. Фото: Скриншот

За даними мера міста, з восьми прильотів по Харкову два прийшлося по Шевченківському району, а інші удари ворог завдав по Київському району Харкова.

А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про виникнення пожеж у місцях ураження. Зокрема, в Київському районі сталася пожежа на даху підприємства, а в Шевченківському районі — займання внаслідок обстрілу.

В результаті атаки в Київському районі одна особа отримала поранення. Зараз медики надають людині допомогу, а ДСНС бореться з вогнем.

Раніше повідомлялось, що минулої доби російські окупанти теж не давали спокій Харкову. В результаті атаки дронів "Шахед" пошкоджено 18 тролейбусів у депо. Також 29 травня, окупанти били по місту ракетами "Х-35".