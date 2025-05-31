У Харкові через чергову атаку російських дронів виникли пожежі й постраждала людина

Окупанти атакували Харків — пролунало щонайменше вісім вибухів
Сьогоднішньої ночі російські окупанти знову завдали ударів по Харкову. За даними місцевої влади у місті пролунало як мінімум вісім вибухів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Труханов.
Що відомо на цей момент
За даними мера міста, з восьми прильотів по Харкову два прийшлося по Шевченківському району, а інші удари ворог завдав по Київському району Харкова.
А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про виникнення пожеж у місцях ураження. Зокрема, в Київському районі сталася пожежа на даху підприємства, а в Шевченківському районі — займання внаслідок обстрілу.
В результаті атаки в Київському районі одна особа отримала поранення. Зараз медики надають людині допомогу, а ДСНС бореться з вогнем.
Раніше повідомлялось, що минулої доби російські окупанти теж не давали спокій Харкову. В результаті атаки дронів "Шахед" пошкоджено 18 тролейбусів у депо. Також 29 травня, окупанти били по місту ракетами "Х-35".
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