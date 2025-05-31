В Харькове из-за очередной атаки российских дронов возникли пожары и пострадал человек

Оккупанты атаковали Харьков — прозвучало восемь взрывов
Сегодняшней ночью российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову. По данным местных властей в городе прозвучало как минимум восемь взрывов.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Труханов.
Что известно на данный момент
По данным мэра города, из восьми прилетов по Харькову два пришлось по Шевченковскому району, а остальные удары враг нанес по Киевскому району Харькова.
А председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о возникновении пожаров в местах поражения. В частности, в Киевском районе произошел пожар на крыше предприятия, а в Шевченковском районе — возгорание в результате обстрела.
В результате атаки в Киевском районе один человек получил ранения. Сейчас медики оказывают человеку помощь, а ГСЧС борется с огнем.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты тоже не давали покоя Харькову. В результате атаки дронов "Шахед" повреждено 18 троллейбусов в депо. Также 29 мая, оккупанты били по городу ракетами "Х-35".
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