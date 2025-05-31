В Харькове из-за очередной атаки российских дронов возникли пожары и пострадал человек

Спасатели ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Сегодняшней ночью российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову. По данным местных властей в городе прозвучало как минимум восемь взрывов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Труханов.

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Сообщение мэра Харькова. Фото: Скриншот

По данным мэра города, из восьми прилетов по Харькову два пришлось по Шевченковскому району, а остальные удары враг нанес по Киевскому району Харькова.

А председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о возникновении пожаров в местах поражения. В частности, в Киевском районе произошел пожар на крыше предприятия, а в Шевченковском районе — возгорание в результате обстрела.

В результате атаки в Киевском районе один человек получил ранения. Сейчас медики оказывают человеку помощь, а ГСЧС борется с огнем.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты тоже не давали покоя Харькову. В результате атаки дронов "Шахед" повреждено 18 троллейбусов в депо. Также 29 мая, оккупанты били по городу ракетами "Х-35".