Харків Окупанти атакували Харківщину дронами і КАБами: є загиблі і поранені

Окупанти атакували Харківщину дронами і КАБами: є загиблі і поранені

Дата публікації: 19 квітня 2026 12:45
Рятувальник під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Протягом доби Харків і область зазнали масованих обстрілів з боку російських військ. Внаслідок атак загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наслідки обстрілів Харківщини

У місті Богодухів внаслідок обстрілу загинув 30-річний чоловік. Також постраждали 41-річний чоловік і жінки віком 41, 50 та 51 років. У селищі Великий Бурлук травм зазнала 78-річна жінка.

Російські війська атакували кілька районів Харкова безпілотниками — під ударом опинилися Новобаварський, Холодногірський, Київський та Основ'янський райони, а по Шевченківському району завдали ракетного удару.

Армія РФ атакувала Харківську область
Пошкоджене авто внаслідок обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння, зокрема ракету невстановленого типу, чотири керовані авіабомби, безпілотники "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано численні об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові постраждали підприємство, магазин і два багатоквартирні будинки. У районах області зафіксовані руйнування житлових будинків, господарських споруд, підприємств, інтернатного закладу, будинку культури, складів, автомобілів і електромереж.

У ОВА показали наслідки атаки РФ на Харківську область
Зруйнований після обстрілу будинок. Фото: Харківська ОВА

Зокрема, значні пошкодження зафіксовані в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстровано понад 29 тисяч осіб.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, напередодні російські окупанти атакували Харків дронами. Зафіксовано падіння БпЛА на території підприємства та ринку.

А також 17 квітня сталося влучання у Холодногрісьокму районі міста. Харків опинився під масованим нальотом ворожих дронів.

Харківська область обстріли постраждалі
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
