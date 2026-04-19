Окупанти атакували Харківщину дронами і КАБами: є загиблі і поранені

Рятувальник під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Протягом доби Харків і область зазнали масованих обстрілів з боку російських військ. Внаслідок атак загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наслідки обстрілів Харківщини

У місті Богодухів внаслідок обстрілу загинув 30-річний чоловік. Також постраждали 41-річний чоловік і жінки віком 41, 50 та 51 років. У селищі Великий Бурлук травм зазнала 78-річна жінка.

Російські війська атакували кілька районів Харкова безпілотниками — під ударом опинилися Новобаварський, Холодногірський, Київський та Основ'янський райони, а по Шевченківському району завдали ракетного удару.

Пошкоджене авто внаслідок обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння, зокрема ракету невстановленого типу, чотири керовані авіабомби, безпілотники "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Читайте також:

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано численні об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові постраждали підприємство, магазин і два багатоквартирні будинки. У районах області зафіксовані руйнування житлових будинків, господарських споруд, підприємств, інтернатного закладу, будинку культури, складів, автомобілів і електромереж.

Зруйнований після обстрілу будинок. Фото: Харківська ОВА

Зокрема, значні пошкодження зафіксовані в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстровано понад 29 тисяч осіб.

