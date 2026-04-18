Росія атакує Харків дронами: є падіння на підприємстві та ринку

Російські окупанти у суботу, 18 квітня, атакують Харків дронами. Зафіксовано падіння групи безпілотників на промисловому підприємстві та ще одного — на ринку. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Євген Пушкарьов.

Російський обстріл Харкова 18 квітня

Упродовж останньої години на Харків залетіло близько десяти ударних дронів типу V2U. Декілька безпілотників збили сили протиповітряної оборони України, але є й падіння.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання групи бойових дронів у промзоні Холодногірського району.

"Також надійшла інформація про падіння бойового дрона противника на одному з ринків Київського району — попередньо, без постраждалих", — додав він.

Крім того, окупанти вдарили ракетою по центру міста. Наразі наслідки уточнюються.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, 17 квітня Харків опинився під масованою атакою дронів. Зокрема, російський безпілотник влучив в промисловій зоні Холодногірського району.

Крім того, нещодавно окупанти атакували Харків та 13 населених пунктів Харківщини. Ворог вбив одну людину та поранив ще девʼятьох. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктура та підприємства.

А у ніч проти 16 квітня російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждали люди похилого віку. Крім того, зафіксовано руйнування.