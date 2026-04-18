Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія атакує Харків дронами: є падіння на підприємстві та ринку

Росія атакує Харків дронами: є падіння на підприємстві та ринку

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 16:30
Росія атакує Харків дронами: є падіння на підприємстві та ринку
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 18 квітня, атакують Харків дронами. Зафіксовано падіння групи безпілотників на промисловому підприємстві та ще одного — на ринку. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Євген Пушкарьов.

Російський обстріл Харкова 18 квітня

Упродовж останньої години на Харків залетіло близько десяти ударних дронів типу V2U. Декілька безпілотників збили сили протиповітряної оборони України, але є й падіння

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання групи бойових дронів у промзоні Холодногірського району. 

"Також надійшла інформація про падіння бойового дрона противника на одному з ринків Київського району — попередньо, без постраждалих", — додав він.

Крім того, окупанти вдарили ракетою по центру міста. Наразі наслідки уточнюються.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, 17 квітня Харків опинився під масованою атакою дронів. Зокрема, російський безпілотник влучив в промисловій зоні Холодногірського району.

Крім того, нещодавно окупанти атакували Харків та 13 населених пунктів Харківщини. Ворог вбив одну людину та поранив ще девʼятьох. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктура та підприємства.

А у ніч проти 16 квітня російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждали люди похилого віку. Крім того, зафіксовано руйнування.

війна Харків обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації