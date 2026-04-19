Оккупанты атаковали Харьковщину дронами и КАБами: есть погибшие и раненые

Спасатель во время тушения пожара.

В течение суток Харьков и область подверглись массированным обстрелам со стороны российских войск. В результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Последствия обстрелов Харьковщины

В городе Богодухов в результате обстрела погиб 30-летний мужчина. Также пострадали 41-летний мужчина и женщины в возрасте 41, 50 и 51 лет. В поселке Великий Бурлук травмы получила 78-летняя женщина.

Российские войска атаковали несколько районов Харькова беспилотниками — под ударом оказались Новобаварский, Холодногорский, Киевский и Основянский районы, а по Шевченковскому району нанесли ракетный удар.

Поврежденное авто в результате обстрела.

В течение суток враг применил широкий спектр вооружения, в частности ракету неустановленного типа, четыре управляемые авиабомбы, беспилотники "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие БпЛА.

В результате обстрелов повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове пострадали предприятие, магазин и два многоквартирных дома. В районах области зафиксированы разрушения жилых домов, хозяйственных построек, предприятий, интернатного учреждения, дома культуры, складов, автомобилей и электросетей.

Разрушенный после обстрела дом.

В частности, значительные повреждения зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Между тем транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 166 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировано более 29 тысяч человек.

