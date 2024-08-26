Армия РФ второй день подряд бьет из артиллерии по Золочевской громаде в Харьковской области

Оккупанты второй день подряд обстреливают из артиллерии приграничье Харьковщины — фото с места
В течение двух дней кафиры наносят удары с артиллерией по селу Светличное в приграничной Золочевской громаде на Харьковщине. В результате обстрелов возникли пожары, повреждены энергосети.
Об этом сообщил начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко в понедельник, 26 августа.
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Обстрел приграничья Харьковщины 26 августа. Фото: Виктор Коваленко
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Последствия артобстрела с. Светличное в Харьковской области. Фото: Виктор Коваленко
Обстрелы приграничья Харьковщины
Утром 26 августа оккупанты совершили артобстрел села Светличное. В результате ударов огнем уничтожен частный жилой дом, в котором никто не проживал. Обошлось без пострадавших. Также повреждены энергосети.
Утром 25 августа в результате артобстрела Светличного были повреждены дома и агропредприятие.
"Поврежден частный и двухэтажный многоквартирный дома, энергосети и помещения местного сельхозпредприятия. Без пострадавших", — рассказал Коваленко.
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Обстрел села Светличное 25 августа. Фото: Виктор Коваленко
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Обстрелы Харьковщины 25 августа. Фото: Виктор Коваленко
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Поврежден дом в селе Светличное. Фото: Виктор Коваленко
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