Армия РФ второй день подряд бьет из артиллерии по Золочевской громаде в Харьковской области

Полиция на месте обстрела, с. Светличное. Фото: Виктор Коваленко

В течение двух дней кафиры наносят удары с артиллерией по селу Светличное в приграничной Золочевской громаде на Харьковщине. В результате обстрелов возникли пожары, повреждены энергосети.

Об этом сообщил начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко в понедельник, 26 августа.

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Последствия артобстрела с. Светличное в Харьковской области. Фото: Виктор Коваленко 1/2 ​ 2

Обстрелы приграничья Харьковщины

Утром 26 августа оккупанты совершили артобстрел села Светличное. В результате ударов огнем уничтожен частный жилой дом, в котором никто не проживал. Обошлось без пострадавших. Также повреждены энергосети.

Утром 25 августа в результате артобстрела Светличного были повреждены дома и агропредприятие.

"Поврежден частный и двухэтажный многоквартирный дома, энергосети и помещения местного сельхозпредприятия. Без пострадавших", — рассказал Коваленко.