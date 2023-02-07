Центр Харькова обстреляли 7 февраля — все подробности на этот момент

Оккупанты обстреляли Харьков: власти заявили, что по центру города прилетели ракеты
Российская армия нанесла ракетный удар по Харькову ночью 7 февраля. Известно, что по меньшей мере шесть ракет попали по центральной части города.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Обстрел Харькова 7 февраля
"Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — пишет глава Харьковской ОВА.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть информация об ударах по промышленному объекту, возник пожар.
"Шесть "прилетов" по Харькову. Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов" , — написал мэр.
Напомним, в воскресенье утром, 5 февраля, оккупанты атаковали Харьков . Есть попадание в центральной части города.