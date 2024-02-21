Окупанти обстріляли Харківщину — є загиблі та поранені
Російські окупанти 20 лютого обстріляли Петропавлівку Харківської області з дронів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram в середу, 21 лютого.
Обстріли Харківської області
Загалом, за останню добу під ворожим вогнем опинилися понад 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти били з артилерії, мінометів, дронів та завдавали по населених пунктах авіаударів.
Так, 20 лютого близько 16:50 загарбники обстріляли Петропавлівку Куп‘янського району. Росіяни влучили в цивільну автівку дроном-камікадзе.
"Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад", — розповідає Синєгубов.
Крім того, о 13:10 окупаційні війська скинули КАБи на село Глушківка Куп‘янського району. Там пошкоджене приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, тактична авіація Росії 19 лютого завдала удару по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогнем опинилися житлові будинки населеного пункту. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.
Крім того, 18 лютого росіяни здійснили обстріл п'яти населених пунктів Харківської області.
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