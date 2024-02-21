Окупанти обстріляли Харківщину — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти 20 лютого обстріляли Петропавлівку Харківської області з дронів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram в середу, 21 лютого.

Обстріли Харківської області

Загалом, за останню добу під ворожим вогнем опинилися понад 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти били з артилерії, мінометів, дронів та завдавали по населених пунктах авіаударів.

Так, 20 лютого близько 16:50 загарбники обстріляли Петропавлівку Куп‘янського району. Росіяни влучили в цивільну автівку дроном-камікадзе.

"Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад", — розповідає Синєгубов.

Крім того, о 13:10 окупаційні війська скинули КАБи на село Глушківка Куп‘янського району. Там пошкоджене приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Олега Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, тактична авіація Росії 19 лютого завдала удару по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогнем опинилися житлові будинки населеного пункту. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Крім того, 18 лютого росіяни здійснили обстріл п'яти населених пунктів Харківської області.