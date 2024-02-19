Росіяни знову обстріляли населені пункти Харківщини — які пошкодження

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Росіяни протягом минулої доби атакували близько п'яти населених пунктів Харківської області. Водночас по місту Харків ударів не зафіксовано.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Атака на Харківщину 19 лютого

Російські загарбники завдали обстрілів з мінометів по населених пунктах: Козача Лопань, Лук'янці, Гатище, Миколаївка та інші.

Водночас авіаударів завдали по селу Вільхуватка, Петропавлівка та Борова.

О 09:00 Росія атакувала село Вільшана Куп'янського району. Інформації щодо постраждалих немає.

Об 11:00 внаслідок ворожого обстрілу у селі Борова Ізюмського району були пошкоджені дві будівлі непрацюючих навчальних закладів, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок й медустанова. Обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.

Російські війська кілька днів тому завдали авіаудару по селу Чорне Харківської області, який забрав життя кількох людей. У мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.