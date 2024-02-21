Оккупанты обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты 20 февраля обстреляли Петропавловку Харьковской области из дронов. В результате вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram в среду, 21 февраля.

Обстрелы Харьковской области

Всего за последние сутки под вражеским огнем оказались более 20 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты били из артиллерии, минометов, дронов и наносили по населенным пунктам авиаудары.

Так, 20 февраля около 16:50 захватчики обстреляли Петропавловку Купянского района. Россияне попали в гражданский автомобиль дроном-камикадзе.

"Двое мужчин 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летняя жена последнего с ранениями была доставлена в медицинское учреждение", — рассказывает Синегубов.

Кроме того, в 13:10 оккупационные войска сбросили КАБ на село Глушковка Купянского района. Там повреждено частное домовладение. Также разрушен жилой дом и два соседних дома повреждены. Обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Олега Синегубова в Telegram

Напомним, тактическая авиация России 19 февраля нанесла удар по селу Ольховатка Купянского района. Под огнем оказались жилые дома населенного пункта. В результате атаки пострадали среди гражданского населения.

Кроме того, 18 февраля россияне совершили обстрел пяти населенных пунктов Харьковской области.