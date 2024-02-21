Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые arrow

Оккупанты обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые

21 февраля 2024 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты 20 февраля обстреляли Петропавловку Харьковской области из дронов. В результате вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram в среду, 21 февраля.

Обстрелы Харьковской области

Всего за последние сутки под вражеским огнем оказались более 20 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты били из артиллерии, минометов, дронов и наносили по населенным пунктам авиаудары.

Так, 20 февраля около 16:50 захватчики обстреляли Петропавловку Купянского района. Россияне попали в гражданский автомобиль дроном-камикадзе.

"Двое мужчин 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летняя жена последнего с ранениями была доставлена в медицинское учреждение", — рассказывает Синегубов.

Кроме того, в 13:10 оккупационные войска сбросили КАБ на село Глушковка Купянского района. Там повреждено частное домовладение. Также разрушен жилой дом и два соседних дома повреждены. Обошлось без пострадавших.

null

null
Скриншот сообщения Олега Синегубова в Telegram

Напомним, тактическая авиация России 19 февраля нанесла удар по селу Ольховатка Купянского района. Под огнем оказались жилые дома населенного пункта. В результате атаки пострадали среди гражданского населения.

Кроме того, 18 февраля россияне совершили обстрел пяти населенных пунктов Харьковской области.

Харьковская область
обстрелы
ракеты
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме