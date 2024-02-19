Авіаудар по Харківщині — рятувальники врятували жінку з-під завалів будинку

Рятувальники проводять розбір уламків на Харківщині. Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Тактична авіація Росії увечері 19 лютого завдала авіаудару по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапили житлові будинки населеного пункту, є постраждалі серед цивільного населення, одну жінку вдалося врятувати.

Кадри порятунку жінки показали в пресслужбі ДСНС.

Рятувальники врятували жінку на Харківщині

Рятувальники надають жінці первинну меддопомогу. Джерело: ГУ ДСНС України в Харківській області

Як повідомляють у ДСНС, під завалами одного домоволодіння перебувала 74-річна жінка.

Рятувальники проводять розбір завалів. Джерело: ГУ ДСНС України в Харківській області

Рятувальники швидко розкидали залишки конструкцій будівлі та визволили жінку з-під завалів. На пожежному автомобілі вони вивезли постраждалу назустріч бригаді екстреної медичної допомоги, подолавши відстань близько 15 кілометрів. Потерпілу було успішно передано медикам для подальшої шпиталізації.

Допис ДСНС. Джерело: Telegram

Нагадаємо, армія Росії кілька днів тому завдала авіаудару по селу Чорне Харківської області, а за кілька днів у мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.

Водночас рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого авіаудару по Куп'янську, який стався 17 лютого. Тоді внаслідок влучання було поранено п'ять місцевих жителів.