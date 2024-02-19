Авіаудар по Харківщині — рятувальники врятували жінку з-під завалів будинку
Тактична авіація Росії увечері 19 лютого завдала авіаудару по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапили житлові будинки населеного пункту, є постраждалі серед цивільного населення, одну жінку вдалося врятувати.
Кадри порятунку жінки показали в пресслужбі ДСНС.
Рятувальники врятували жінку на Харківщині
Як повідомляють у ДСНС, під завалами одного домоволодіння перебувала 74-річна жінка.
Рятувальники швидко розкидали залишки конструкцій будівлі та визволили жінку з-під завалів. На пожежному автомобілі вони вивезли постраждалу назустріч бригаді екстреної медичної допомоги, подолавши відстань близько 15 кілометрів. Потерпілу було успішно передано медикам для подальшої шпиталізації.
Нагадаємо, армія Росії кілька днів тому завдала авіаудару по селу Чорне Харківської області, а за кілька днів у мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.
Водночас рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого авіаудару по Куп'янську, який стався 17 лютого. Тоді внаслідок влучання було поранено п'ять місцевих жителів.
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