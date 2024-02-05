Окупанти обстріляли Харківщину з мінометів та артилерії — в області значні руйнування

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

За минулу добу ворог з артилерії та мінометів обстріляв близько 18 населених пунктів Харківської області. Обійшлося без постраждалих, але є значні руйнування в регіоні.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в понеділок, 5 лютого.

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За його словами, окупанти обстрілювали такі населені пункти:

Веселе,

Хатище,

Бударки,

Синьківка,

Табаївка,

Іванівка,

Берестове тощо.

"Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатнє, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному", — зазначив посадовець.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

Також 4 лютого о 10:25 російські окупанти обстріляли село Козача Лопань, що в Харківському районі.

Крім того, через обстріл села Василівка, який стався об 11:00, було пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

Наслідки російських атак в області

Вже о 12:06 ворог атакував місто Вовчанськ, внаслідок чого було пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП". Також зазнали пошкоджень чотири приватних будинки, поранених не було зафіксовано.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

"О 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку", — додав Синєгубов.

О 23:15 російські війська завдали удару по Куп'янську, через що було пошкоджено приватну оселю. Обійшлося без потерпілих. Також о 23:27 армія РФ вдарила по Козачій Лопані, що в Харківському районі.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого російська армія обстріляла населені пункти Харківської області. Через атаку було пошкоджено цивільні об'єкти — будинки та домоволодіння.

Також ми повідомляли, що окупанти вкотре обстріляли Нікополь 2 лютого. Через це було поранено двох людей.