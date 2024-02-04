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Минулої доби росіяни обстрілювали Харківщину — є поранений

4 лютого 2024 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Минулої доби росіяни обстрілювали Харківщину — є поранений
Наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові обстріляли населені пункти Харківської області в суботу увечері, 3 лютого. Внаслідок атаки були пошкоджені цивільні об'єкти — будинки та домоволодіння.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Обстріли Харківщини 3 лютого

Місто Вовчанськ окупанти обстріляли з мінометів — там пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок.

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Наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

А близько 16:20 росіяни з артилерії обстріляли село Глушківка Курилівської територіальної громади, там був поранений мирний мешканець. 

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Наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також о 14:00 РФ скинула одну авіаційну бомбу на село Григорівка Великобурлуцької територіальної громади.

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Наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі будівлі.

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Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківщини та розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що російські окупанти протягом доби 4 лютого знову атакували Харківську область. Внаслідок атаки загарбників поранено цивільного чоловіка.

Крім того, 3 лютого ворог завдав удару по Куп'янську. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Офіс генерального прокурора
Харківська область
обстріли
прокуратура
окупанти

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