Минулої доби росіяни обстрілювали Харківщину — є поранений
Російські військові обстріляли населені пункти Харківської області в суботу увечері, 3 лютого. Внаслідок атаки були пошкоджені цивільні об'єкти — будинки та домоволодіння.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Обстріли Харківщини 3 лютого
Місто Вовчанськ окупанти обстріляли з мінометів — там пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок.
А близько 16:20 росіяни з артилерії обстріляли село Глушківка Курилівської територіальної громади, там був поранений мирний мешканець.
Також о 14:00 РФ скинула одну авіаційну бомбу на село Григорівка Великобурлуцької територіальної громади.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі будівлі.
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківщини та розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що російські окупанти протягом доби 4 лютого знову атакували Харківську область. Внаслідок атаки загарбників поранено цивільного чоловіка.
Крім того, 3 лютого ворог завдав удару по Куп'янську. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.
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