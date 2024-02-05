Оккупанты обстреляли Харьковщину из минометов и артиллерии — в области значительные разрушения

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

За минувшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял около 18 населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без пострадавших, но есть значительные разрушения в регионе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 5 февраля.

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По его словам, оккупанты обстреливали следующие населенные пункты:

Веселое,

Хатище,

Бударки,

Синьковка,

Табаевка,

Ивановка,

Берестово и др.

"Оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчьей, Устиновке, Ольховатке, Хатне, Большому Бурлуку, Каменке, Колодязному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловке, Котляровке, Крохмальному, Песчаному", — отметил чиновник.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Также 4 февраля в 10:25 российские оккупанты обстреляли село Казачья Лопань в Харьковском районе.

Кроме того, из-за обстрела села Васильевка, который произошел в 11:00, была повреждена подстанция и частный дом. Пострадавших нет.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Последствия российских атак в области

Уже в 12:06 враг атаковал город Волчанск, в результате чего были повреждены остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Также получили повреждения четыре частных дома, раненых не было.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

"В 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерская агропредприятия, уничтожена с/х техника, есть повреждения электросетей. Также повреждены окна и забор рядом с расположенным жилым домом", — добавил Синегубов.

В 23:15 российские войска нанесли удар по Купянску, из-за чего был поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших. Также в 23:27 армия РФ ударила по Казачьей Лопани в Харьковском районе.

Напомним, вечером 3 февраля российская армия обстреляла населенные пункты Харьковской области. Из-за атаки были повреждены гражданские объекты — дома и домовладения.

Также мы сообщали, что оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь 2 февраля. Из-за этого были ранены два человека.