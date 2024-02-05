Оккупанты обстреляли Харьковщину из минометов и артиллерии — в области значительные разрушения
За минувшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял около 18 населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без пострадавших, но есть значительные разрушения в регионе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 5 февраля.
Какие населенные пункты Харьковской области обстреливали оккупанты
По его словам, оккупанты обстреливали следующие населенные пункты:
- Веселое,
- Хатище,
- Бударки,
- Синьковка,
- Табаевка,
- Ивановка,
- Берестово и др.
"Оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчьей, Устиновке, Ольховатке, Хатне, Большому Бурлуку, Каменке, Колодязному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловке, Котляровке, Крохмальному, Песчаному", — отметил чиновник.
Также 4 февраля в 10:25 российские оккупанты обстреляли село Казачья Лопань в Харьковском районе.
Кроме того, из-за обстрела села Васильевка, который произошел в 11:00, была повреждена подстанция и частный дом. Пострадавших нет.
Последствия российских атак в области
Уже в 12:06 враг атаковал город Волчанск, в результате чего были повреждены остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Также получили повреждения четыре частных дома, раненых не было.
"В 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерская агропредприятия, уничтожена с/х техника, есть повреждения электросетей. Также повреждены окна и забор рядом с расположенным жилым домом", — добавил Синегубов.
В 23:15 российские войска нанесли удар по Купянску, из-за чего был поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших. Также в 23:27 армия РФ ударила по Казачьей Лопани в Харьковском районе.
Напомним, вечером 3 февраля российская армия обстреляла населенные пункты Харьковской области. Из-за атаки были повреждены гражданские объекты — дома и домовладения.
Также мы сообщали, что оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь 2 февраля. Из-за этого были ранены два человека.
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