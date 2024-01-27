Окупанти вчергове атакували Куп'янський район — в прокуратурі показали руйнування
Харківські прокурори показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району 26 та 27 січня. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Наслідки російської атаки в районі
Слідчі встановили, що вранці 27 січня росіяни атакували село Курилівка, що в Куп'янському районі. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.
"Також 26 січня приблизно о 23:30 російські військові завдали ударів по м. Купʼянськ. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобілі", — додали у повідомленні.
З чого били окупанти
За попередньою інформацією, армія РФ завдавала ударів по цих населених пунктах з РСЗВ.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Російської Федерації", — запевнили у пресслужбі прокуратури.
Нагадаємо, у ніч проти 27 січня російські окупанти завдали декількох ударів по Харківській області. Ворожі обстріли спричинили п'ять пожеж.
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