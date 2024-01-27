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Окупанти вчергове атакували Куп'янський район — в прокуратурі показали руйнування

27 січня 2024 14:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти вчергове атакували Куп'янський район — в прокуратурі показали руйнування
Наслідки ворожої атаки в Куп'янському районі. Фото: Харкіська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Харківські прокурори показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району 26 та 27 січня. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Наслідки російської атаки в районі

Слідчі встановили, що вранці 27 січня росіяни атакували село Курилівка, що в Куп'янському районі. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки ворожої атаки в Куп'янському районі. Фото: Харкіська обласна прокуратура

"Також 26 січня приблизно о 23:30 російські військові завдали ударів по м. Купʼянськ. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобілі", — додали у повідомленні.

наслідки обстрілів
Наслідки ворожої атаки в Куп'янському районі. Фото: Харкіська обласна прокуратура

З чого били окупанти

За попередньою інформацією, армія РФ завдавала ударів по цих населених пунктах з РСЗВ. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки ворожої атаки в Куп'янському районі. Фото: Харкіська обласна прокуратура

"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Російської Федерації", — запевнили у пресслужбі прокуратури. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки ворожої атаки в Куп'янському районі. Фото: Харкіська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч проти 27 січня російські окупанти завдали декількох ударів по Харківській області. Ворожі обстріли спричинили п'ять пожеж. 

Харківська область
обстріли
окупанти
Куп'янськ
прокурори
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