Оккупанты обстреляли Харьковскую область, четверо раненых

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Очередная атака врага произошла вчера, 27 января.

Об этом сообщает МВД Украины.

Читайте также:

Россияне атаковали Харьковскую область

В результате обстрела ранены четверо гражданских.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Под ударом врага оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

"В городе Купянск из-за обстрела повреждено кладбище", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

Пост МВД Украины. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.

Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.