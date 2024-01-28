Оккупанты обстреляли Харьковскую область, четверо раненых
Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Очередная атака врага произошла вчера, 27 января.
Об этом сообщает МВД Украины.
Россияне атаковали Харьковскую область
В результате обстрела ранены четверо гражданских.
Под ударом врага оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
"В городе Купянск из-за обстрела повреждено кладбище", — говорится в сообщении.
На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.
Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Также мы писали, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.
Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.
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