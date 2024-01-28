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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, четверо раненых

28 января 2024 10:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, четверо раненых
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Очередная атака врага произошла вчера, 27 января.

Об этом сообщает МВД Украины.

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В результате обстрела ранены четверо гражданских.

Последствия обстрелов Харьковской области 27 января
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine
Последствия обстрелов Харьковской области 27 января
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Под ударом врага оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

"В городе Купянск из-за обстрела повреждено кладбище", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Харьковской области 27 января
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine
Последствия обстрелов Харьковской области 27 января
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

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Пост МВД Украины. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.

Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

МВД
война
украинцы
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Купянск

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