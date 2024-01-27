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В Харкові внаслідок російського обстрілу померла 13-річна дівчинка

27 січня 2024 17:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Харкові внаслідок російського обстрілу померла 13-річна дівчинка
Будинок, у який сталося влучання. Фото: поліція Харківської області
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 27 січня, в Харкові у лікарні померла 13-річна дівчинка. Вона зазнала поранень внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Малий Бурлук 17 січня. Росіяни завдали удару по населеному пункту, застосувавши авіаційну бомбою.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Повідомлення Харківської ОВА. Фото: Скриншот

У Харкові через обстріл загинула дівчинка

В ОВА повідомили, що дівчинка тривалий час перебувала у комі. Вона отримала складні осколкові поранення. 

Це сталося внаслідок обстрілу Харкова російськими загарбниками. 

Загалом кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харкова сягля 11 осіб.

Раніше ми повідомляли, що пресофіцер командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо заявив, що наразі немає загрози наступу Росії на Харків. За його словами, ознаки активності та підготовки окупантів до наступу на північному напрямку відсутні.

Нагадуємо, що Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України відвідав Харківську область. Він наголосив, що його країна всіляко сприятиме післявоєнній розбудові регіону.

війна
Харків
Україна
обстріли
Харківська ОДА

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