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Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені

16 лютого 2024 08:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще двоє — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 16 лютого.

Обстріл Харківської області

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 15 населених пунктів.

Загарбники завдавали авіаударів по с. Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне та ін.

О 06:24 окупанти здійснили обстріл с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджений приватний будинок. На щастя, люди не постраждали.

Близько 20:09, 15 лютого, ворог вдарив невстановленим боєприпасом по с. Липці Харківського району. Внаслідок цього пошкоджений будинок. Люди не постраждали.

"Близько 17:40 ворог здійснив обстріл керованими авіабомбами с. Чорне Куп‘янського району. Влучання в автомобіль з цивільними. Загорівся приватний будинок поряд", — розповів Синєгубов.

За його словами, загинули троє людей: 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина 17 років.

Постраждали 54-річна жінка та 53-річний чоловік.

Також близько 11:00 окупанти завдали ударів по м. Вовчанськ та смт Білий Колодязь Чугуївського району. Зафіксовані влучання в приватні будинки.  

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, прокурори Харківської області зафіксували наслідки ворожого обстрілу селища Білий Колодязь, що під Вовчанськом. Внаслідок влучання ворожої ракети постраждали житлові будівлі.

Раніше російська тактична авіація завдала авіаудару по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.

війна
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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