Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые arrow

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые

16 февраля 2024 08:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram 16 февраля.

Обстрел Харьковской области

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 15 населенных пунктов.

Захватчики наносили авиаудары по с. Ивановка, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное и др.

В 06:24 оккупанты совершили обстрел с. Катериновка Купянского района. Поврежден частный дом. К счастью, люди не пострадали.

Около 20:09, 15 февраля, враг ударил неустановленным боеприпасом по с. Липцы Харьковского района. В результате поврежден дом. Люди не пострадали.

"Около 17:40 враг совершил обстрел управляемыми авиабомбами с. Черное Купянского района. Попадание в автомобиль с гражданскими. Загорелся частный дом рядом", — рассказал Синегубов.

По его словам, погибли три человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка 17 лет.

Пострадали 54-летняя женщина и 53-летний мужчина.

Также около 11:00 оккупанты нанесли удары по г. Волчанск и пгт Белый Колодец Чугуевского района. Зафиксированы попадания в частные дома.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, прокуроры Харьковской области зафиксировали последствия вражеского обстрела поселка Белый Колодец под Волчанском. В результате попадания вражеской ракеты пострадали жилые здания.

Ранее российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольховатской громады Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.

война
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме