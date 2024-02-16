Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram 16 февраля.

Обстрел Харьковской области

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 15 населенных пунктов.

Захватчики наносили авиаудары по с. Ивановка, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное и др.

В 06:24 оккупанты совершили обстрел с. Катериновка Купянского района. Поврежден частный дом. К счастью, люди не пострадали.

Около 20:09, 15 февраля, враг ударил неустановленным боеприпасом по с. Липцы Харьковского района. В результате поврежден дом. Люди не пострадали.

"Около 17:40 враг совершил обстрел управляемыми авиабомбами с. Черное Купянского района. Попадание в автомобиль с гражданскими. Загорелся частный дом рядом", — рассказал Синегубов.

По его словам, погибли три человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка 17 лет.

Пострадали 54-летняя женщина и 53-летний мужчина.

Также около 11:00 оккупанты нанесли удары по г. Волчанск и пгт Белый Колодец Чугуевского района. Зафиксированы попадания в частные дома.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, прокуроры Харьковской области зафиксировали последствия вражеского обстрела поселка Белый Колодец под Волчанском. В результате попадания вражеской ракеты пострадали жилые здания.

Ранее российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольховатской громады Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.