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На Харківщині лунали вибухи — росіяни завдали ракетного удару по селищу

15 лютого 2024 21:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині лунали вибухи — росіяни завдали ракетного удару по селищу
Пошкоджені будівлі у селищі Білий Колодязь. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прокурори Харківської області зафіксували наслідки ворожого обстрілу селища Білий Колодязь, що під Вовчанськом. Внаслідок влучання ворожої ракети постраждали житлові будівлі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Удар по селищу Білий Колодязь

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого близько 14:30 російські військові завдали ракетний удар по селищу Білий Колодязь Вовчанської громади", — говориться у повідомленні прокуратури. 

За попередніми даними, загарбники здійснили обстріл за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок цього ворожа ракета влучила у дорогу між житловими будинками. 

Через вибухову хвилю та уламки пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, господарчі будівлі та автівки.

"Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії Російської Федерації", — говориться в повідомленні.

Харків
Працівник прокуратури спілкується з місцевим мешканцем. Фото: Харківська обласна прокуратура
Харків
Сплюндроване обстрілом подвір'я. Фото: Харківська обласна прокуратура
Харків
Прокурор і правоохоронець на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що російська тактична авіація завдала авіаудару по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.

Армія Росії завдала удару по Чугуєву, внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого.

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