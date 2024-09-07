Росія сьогодні обстріляла село Старовірівка на Харківщині

Окупанти обстріляли село на Харківщині — з-під завалів дістали загиблу
Російські війська у суботу, 7 вересня, обстріляли село Старовірівка Харківської області. Внаслідок цього загинула місцева мешканка.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харківщини 7 вересня
За словами Синєгубов, окупанти здійснили обстріл села Старовірівка Куп'янського району близько 12:40.
"Внаслідок ворожого обстрілу з-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої 81-річної мешканки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні загарбники здійснили обстріл Харкова. За словами мера міста Ігоря Терехова, ворог поцілив по території садового товариства в Індустріальному районі.
Ще одне влучання сталося у приватному секторі селища Мала Данилівка у передмісті Харкова.
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