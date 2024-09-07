Россия сегодня обстреляла село Старовировка на Харьковщине

Оккупанты обстреляли село на Харьковщине — из-под завалов достали погибшую
Российские войска в субботу, 7 сентября, обстреляли село Старовировка Харьковской области. В результате погибла местная жительница.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковщины 7 сентября
По словам Синегубов, оккупанты совершили обстрел села Старовировка Купянского района около 12:40.
"В результате вражеских обстрелов из-под завалов разрушенного дома изъяли тело погибшей 81-летней жительницы", — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня захватчики совершили обстрел Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, враг попал по территории садового общества в Индустриальном районе.
Еще одно попадание произошло в частном секторе поселка Малая Даниловка в пригороде Харькова.
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