Окупанти обстріляли волонтерський пункт на Харківщині — є жертви

Правоохоронці біля знищеної автівки на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Армія Росії сьогодні здійснила віроломний обстріл Вовчанська Харківської області, використовуючи РСЗВ "Град". Удар прийшовся по волонтерському пункту видачі харчування, який був розташований в центрі міста.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Рештки снаряду від РСЗВ "Град". Джерело: Харківська обласна прокуратура

За їхніми даними, росармійці вдарили по місту 10 грудня. Внаслідок удару постраждали двоє жінок похилого віку, які перебували біля волонтерського пункту. Одна з них померла в лікарні від отриманих травм, друга отримала поранення.

Прокурор та поліцейська біля знищеного авто. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Також через обстріл було пошкоджено магазини та будинки, згорів легковий автомобіль.

Легковик, який спалахнув через обстріл. Джерело: Харківська обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що не так давно армія Росії завдала артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади на Харківщині. Внаслідок атаки горів житловий будинок.

Також не так давно в області підірвалася британська машина механізованого розмінування Armtrac 400. Інцидент стався під час робіт з розмінування ліній електропередач на деокупованій території.