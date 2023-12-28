Окупанти обстріляли волонтерський пункт на Харківщині — є жертви
Армія Росії сьогодні здійснила віроломний обстріл Вовчанська Харківської області, використовуючи РСЗВ "Град". Удар прийшовся по волонтерському пункту видачі харчування, який був розташований в центрі міста.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Росіяни обстріли Вовчанськ
За їхніми даними, росармійці вдарили по місту 10 грудня. Внаслідок удару постраждали двоє жінок похилого віку, які перебували біля волонтерського пункту. Одна з них померла в лікарні від отриманих травм, друга отримала поранення.
Також через обстріл було пошкоджено магазини та будинки, згорів легковий автомобіль.
"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що не так давно армія Росії завдала артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади на Харківщині. Внаслідок атаки горів житловий будинок.
Також не так давно в області підірвалася британська машина механізованого розмінування Armtrac 400. Інцидент стався під час робіт з розмінування ліній електропередач на деокупованій території.
Читайте Новини.LIVE!