Оккупанты обстреляли волонтерский пункт в Харьковской области — есть жертвы
Армия России сегодня совершила вероломный обстрел Волчанска Харьковской области, используя РСЗО "Град". Удар пришелся по волонтерскому пункту выдачи питания, расположенному в центре города.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Россияне обстреляли Волчанск
По их данным, росармейцы ударили по городу 10 декабря. В результате удара пострадали две пожилые женщины, находившиеся возле волонтерского пункта. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая получила ранения.
Также из-за обстрелов были повреждены магазины и дома, сгорел легковой автомобиль.
"При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ)", — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно армия России нанесла артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины Харьковской области. В результате атаки горел жилой дом.
Также недавно в области подорвалась британская машина механизированного разминирования Armtrac 400. Инцидент произошел во время работ по разминированию линий электропередач на деоккупированной территории.
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