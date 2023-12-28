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Оккупанты обстреляли волонтерский пункт в Харьковской области — есть жертвы

28 декабря 2023 17:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты обстреляли волонтерский пункт в Харьковской области — есть жертвы
Правоохранители возле уничтоженного автомобиля в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России сегодня совершила вероломный обстрел Волчанска Харьковской области, используя РСЗО "Град". Удар пришелся по волонтерскому пункту выдачи питания, расположенному в центре города.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Оккупанты обстреляли волонтерский пункт в Харьковской области — есть жертвы
Остатки снаряда от РСЗО "Град". Источник: Харьковская областная прокуратура

По их данным, росармейцы ударили по городу 10 декабря. В результате удара пострадали две пожилые женщины, находившиеся возле волонтерского пункта. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая получила ранения.

Оккупанты обстреляли волонтерский пункт в Харьковской области — есть жертвы
Прокурор и полицейский возле уничтоженного авто. Источник: Харьковская областная прокуратура

Также из-за обстрелов были повреждены магазины и дома, сгорел легковой автомобиль.

Оккупанты обстреляли волонтерский пункт в Харьковской области — есть жертвы
Легковушка, вспыхнувшая из-за обстрела. Источник: Харьковская областная прокуратура

"При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ)", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно армия России нанесла артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины Харьковской области. В результате атаки горел жилой дом.

Также недавно в области подорвалась британская машина механизированного разминирования Armtrac 400. Инцидент произошел во время работ по разминированию линий электропередач на деоккупированной территории.

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