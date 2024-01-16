Окупанти поширюють інформацію про висадку десанту під Харковом — у ЦПД спростували
Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про плани висадити десант під Харковом. В Україні спростували це та назвали інформаційно-психологічною операцією.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Інформація ворога про висадку десанту під Харковом
"Днями американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ може формувати десант для висадки в тилах наших військ, і як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Канали ворога також активно розповсюджують новини про подібні операції, зокрема біля Харкова", — йдеться у повідомленні.
У ЦПД наголосили, що Росія не має резервів для наступу на Харків. Заступник керівника центру та лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що "Гостомельський сценарій" також є малоймовірним. За його словами, ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки. Коваленко наголосив, що навіть висадки десанту в Гостомелі у лютому 2022-го року провалилася, а станом на зараз Україна значно посилила ППО.
Швидше за все, російські ІПСО на цю тему буде посилюватися.
Нагадаємо, на Куп'янському напрямку Харківщини існує загроза активізації бойових дій. Однак вторгнення на територію регіону, зокрема з Бєлгорода, малоймовірне.
Також ми писали, що українські захисники щодня ефектно знищують російських окупантів. Так, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили по ворогу в Харківській області.
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