Окупанти поширюють інформацію про висадку десанту під Харковом — у ЦПД спростували

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про плани висадити десант під Харковом. В Україні спростували це та назвали інформаційно-психологічною операцією.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Читайте також:

Інформація ворога про висадку десанту під Харковом

"Днями американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ може формувати десант для висадки в тилах наших військ, і як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Канали ворога також активно розповсюджують новини про подібні операції, зокрема біля Харкова", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що Росія не має резервів для наступу на Харків. Заступник керівника центру та лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що "Гостомельський сценарій" також є малоймовірним. За його словами, ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки. Коваленко наголосив, що навіть висадки десанту в Гостомелі у лютому 2022-го року провалилася, а станом на зараз Україна значно посилила ППО.

Швидше за все, російські ІПСО на цю тему буде посилюватися.

Допис ЦПД. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку Харківщини існує загроза активізації бойових дій. Однак вторгнення на територію регіону, зокрема з Бєлгорода, малоймовірне.

Також ми писали, що українські захисники щодня ефектно знищують російських окупантів. Так, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили по ворогу в Харківській області.