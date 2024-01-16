Оккупанты распространяют информацию о высадке десанта под Харьковом — в ЦПД опровергли

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские СМИ распространяют информацию о планах высадить десант под Харьковом. В Украине это опровергли и назвали информационно-психологической операцией.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Информация врага о высадке десанта под Харьковом

"На днях американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ может формировать десант для высадки в тылах наших войск, и в качестве примера упоминается Гостомель в начале широкомасштабного вторжения. Каналы врага также активно распространяют новости о подобных операциях, в частности возле Харькова", — говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что у России нет резервов для наступления на Харьков. Заместитель руководителя центра и лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко отметил, что "Гостомельский сценарий" также маловероятен. По его словам, у ВСУ есть вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты. Коваленко подчеркнул, что даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а по состоянию на данный момент Украина значительно усилила ПВО.

Скорее всего, российские ИПСО на эту тему будут усиливаться.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

Напомним, на Купянском направлении Харьковской области существует угроза активизации боевых действий. Однако вторжение на территорию региона, в частности из Белгорода, маловероятно.

Также мы писали, что украинские защитники ежедневно эффектно уничтожают российских оккупантов. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ударили по врагу в Харьковской области.