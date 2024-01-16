Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты распространяют информацию о высадке десанта под Харьковом — в ЦПД опровергли arrow

Оккупанты распространяют информацию о высадке десанта под Харьковом — в ЦПД опровергли

16 января 2024 19:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты распространяют информацию о высадке десанта под Харьковом — в ЦПД опровергли
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские СМИ распространяют информацию о планах высадить десант под Харьковом. В Украине это опровергли и назвали информационно-психологической операцией.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Информация врага о высадке десанта под Харьковом

"На днях американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ может формировать десант для высадки в тылах наших войск, и в качестве примера упоминается Гостомель в начале широкомасштабного вторжения. Каналы врага также активно распространяют новости о подобных операциях, в частности возле Харькова", — говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что у России нет резервов для наступления на Харьков. Заместитель руководителя центра и лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко отметил, что "Гостомельский сценарий" также маловероятен. По его словам, у ВСУ есть вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты. Коваленко подчеркнул, что даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а по состоянию на данный момент Украина значительно усилила ПВО.

Скорее всего, российские ИПСО на эту тему будут усиливаться.

null
Пост ЦПД. Фото: скриншот

Напомним, на Купянском направлении Харьковской области существует угроза активизации боевых действий. Однако вторжение на территорию региона, в частности из Белгорода, маловероятно.

Также мы писали, что украинские защитники ежедневно эффектно уничтожают российских оккупантов. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ударили по врагу в Харьковской области.

война
Харьков
фейки
Украина
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме