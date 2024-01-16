Оккупанты распространяют информацию о высадке десанта под Харьковом — в ЦПД опровергли
Российские СМИ распространяют информацию о планах высадить десант под Харьковом. В Украине это опровергли и назвали информационно-психологической операцией.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Информация врага о высадке десанта под Харьковом
"На днях американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ может формировать десант для высадки в тылах наших войск, и в качестве примера упоминается Гостомель в начале широкомасштабного вторжения. Каналы врага также активно распространяют новости о подобных операциях, в частности возле Харькова", — говорится в сообщении.
В ЦПД подчеркнули, что у России нет резервов для наступления на Харьков. Заместитель руководителя центра и лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко отметил, что "Гостомельский сценарий" также маловероятен. По его словам, у ВСУ есть вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты. Коваленко подчеркнул, что даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а по состоянию на данный момент Украина значительно усилила ПВО.
Скорее всего, российские ИПСО на эту тему будут усиливаться.
Напомним, на Купянском направлении Харьковской области существует угроза активизации боевых действий. Однако вторжение на территорию региона, в частности из Белгорода, маловероятно.
Также мы писали, что украинские защитники ежедневно эффектно уничтожают российских оккупантов. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ударили по врагу в Харьковской области.
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