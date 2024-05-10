Оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковщины — в ОВА рассказали о ситуации

Последствия обстрела Харьковщины. Фото архивное: Олег Синегубов

Российские захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага — город Волчанск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 10 мая.

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"Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск", — написал Синегубов, говоря об увеличении количества обстрелов Харьковщины.

Он добавил, что враг применяет разные виды вооружения: КАБы, РСЗО и артиллерию. Кроме того, пытается прорвать границу с помощью диверсионно-разведывательных групп.

Глава ОВА призвал гражданское население находиться в укрытиях.

"Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", — написал Синегубов.

Вместе с тем, в ОВА заверили, что Силы обороны контролируют ситуацию, сдерживают противника и наносят ему немалые потери.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", — написал Синегубов.

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Напомним, ночью 10 мая российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.

Затем в полиции показали видео последствий обстрела.