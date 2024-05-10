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Оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковщины — в ОВА рассказали о ситуации

10 мая 2024 12:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковщины — в ОВА рассказали о ситуации
Последствия обстрела Харьковщины. Фото архивное: Олег Синегубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага — город Волчанск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 10 мая.

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"Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск", — написал Синегубов, говоря об увеличении количества обстрелов Харьковщины.

Он добавил, что враг применяет разные виды вооружения: КАБы, РСЗО и артиллерию. Кроме того, пытается прорвать границу с помощью диверсионно-разведывательных групп.

Глава ОВА призвал гражданское население находиться в укрытиях.

"Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", — написал Синегубов.

Вместе с тем, в ОВА заверили, что Силы обороны контролируют ситуацию, сдерживают противника и наносят ему немалые потери.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", — написал Синегубов.

Ситуация в Харьковской области
Скриншот

 

Напомним, ночью 10 мая российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.

Затем в полиции показали видео последствий обстрела.

война
ВСУ
Харьков
россияне
Харьковская область
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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