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Оккупанты начали наступление на Харьковском направлении и захватили четыре поселка, — журналист

10 мая 2024 16:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты начали наступление на Харьковском направлении и захватили четыре поселка, — журналист
Украинский танк. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в пятницу, 10 мая, пересекли линию государственной границы с Харьковской областью. На пограничные врагу удалось захватить четыре населенных пункта.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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Наступление россиян на Харьковщину

"Ночью российские войска силами до четырех-пяти батальонов пехоты пересекли линию государственной границы и захватили четыре пограничных поселка — Стрилече, Красное, Пыльное, Борисовка", — говорится в сообщении.

По словам Бутусова, на других участках — российские атаки отбиты, противник понес значительные потери. Он отметил, что самым большим из захваченных населенных пунктов является Стрелече — район за исключением этого поселка был фактически серой зоной, а линия обороны там не была развернута. Поэтому врагу удалось создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины.

Так, общая площадь захваченной территории составляет более 30 квадратных километров, что около 40 км от Харькова.

"Действия россиян не стали внезапными для украинского командования. Но почему врагу удалось так быстро силами пехоты захватить столь значительную территорию — большой вопрос", — написал журналист.

Планы РФ по наступлению

Он отметил, что силы не равны: тактические резервы Украины действуют из глубины, потому что россияне имеют преимущество в количестве разведывательных дронов и средств поражения.

Однако украинским защитникам удалось приостановить дальнейшее наступление противника благодаря развертыванию войск и нанесению огневого поражения по нему.

"Организация обороны на некоторых участках была эффективной, а на участке Стрелече — неэффективной. Поэтому российские войска пытаются продвигаться дальше. Врага провоцирует слабость. Бронетехника совершила подвоз пехоты на российской территории, но на нашу территорию в начале атаки не заходила", — отметил Бутусов.

По его мнению, сейчас бронетехника РФ будет заходить для поддержки дальнейших действий пехоты, продвигаемой медленно отдельными группами.

Кроме того, россияне пересекли границу в районе Волчанска. В настоящее время они создали плацдарм для дальнейших действий, но сил для быстрого развертывания масштабного наступления именно на Харьков нет.

По словам журналиста, развитие событий будет зависеть от действий наших войск: если россияне понесут большие потери и встретят сопротивление — они не пойдут дальше и будут закрепляться на захваченном участке, в противном случае они начнут захватывать другие участки вдоль границы.

"На данный момент российское наступление не создает угрозы непосредственно Харькову, угрозы быстрого захвата города не существует. Для защиты Харькова наше командование сосредоточило значительные силы", — добавил он.

Однако ситуация представляет опасность в будущем и требует скорых и профессиональных действий украинского командования, чтобы перехватить тактическую инициативу.

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Скриншот сообщения Бутусова
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Скриншот сообщения Бутусова

Ранее Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о новой волне наступления россиян на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.

Также писали, что российские захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

Харьковская область
оккупанты
война в Украине
Россия
фронт
наступление

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