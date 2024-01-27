Оккупанты в очередной раз атаковали Купянский район — в прокуратуре показали разрушения

Последствия атаки противника в Купянском районе. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Следователи установили, что утром 27 января россияне атаковали село Куриловка в Купянском районе. В результате были повреждены частные дома.

Последствия атаки противника в Купянском районе. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Также 26 января примерно в 23:30 российские военные нанесли удары по г. Купянск. В городе разрушены и повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили", — добавили в сообщении.

Последствия атаки противника в Купянском районе. Фото: Харьковская областная прокуратура

Из чего били оккупанты

По предварительной информации, армия РФ наносила удары по этим населенным пунктам с РСЗО.

Последствия атаки противника в Купянском районе. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии Российской Федерации", — заверили в пресс-службе прокуратуры.

Последствия атаки противника в Купянском районе. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 27 января российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковской области. Вражеские обстрелы вызвали пять пожаров.