Оккупанты в очередной раз атаковали Купянский район — в прокуратуре показали разрушения
Харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Последствия российской атаки в районе
Следователи установили, что утром 27 января россияне атаковали село Куриловка в Купянском районе. В результате были повреждены частные дома.
"Также 26 января примерно в 23:30 российские военные нанесли удары по г. Купянск. В городе разрушены и повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили", — добавили в сообщении.
Из чего били оккупанты
По предварительной информации, армия РФ наносила удары по этим населенным пунктам с РСЗО.
"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии Российской Федерации", — заверили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, в ночь на 27 января российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковской области. Вражеские обстрелы вызвали пять пожаров.
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