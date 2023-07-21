Ворог продовжує тероризувати Харківщину: троє осіб поранені та одна людина загинула
Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів с. Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів
За даними прокуратури, 20 липня ввечері ворог вчергове обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Також вчора близько 18:30 російські військові обстріляли село Покаляне Чугуївського району. Зазнали пошкоджень приватне домоволодіння та сарай.
В ніч з 20 на 21 липня збройні сили РФ вчергове обстріляли Куп’янськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки мирних мешканців та господарські споруди. Ворог обстріляв місто з РСЗВ.
Крім того, 21 липня близько першої години ночі окупанти завдали ударів по с. Новоосинове. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії. Поранено 56-річну жінку, наразі її ушпиталено.
Внаслідок обстрілу з танка смт Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж.
У с. Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років.
Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та задокументувала наслідки збройної агресії РФ.
Нагадаємо, що до цього окупанти кілька разів обстріляли Вовчанськ. Внаслідок чого загинув 40-річний цивільний чоловік.
Також ми писали про те, що у ЗСУ спрогнозували, чи буде прорив росіян біля Куп'янська.