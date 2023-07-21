Ворог продовжує тероризувати Харківщину: троє осіб поранені та одна людина загинула

Правоохоронці фікасують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів с. Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

За даними прокуратури, 20 липня ввечері ворог вчергове обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.



Також вчора близько 18:30 російські військові обстріляли село Покаляне Чугуївського району. Зазнали пошкоджень приватне домоволодіння та сарай.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

В ніч з 20 на 21 липня збройні сили РФ вчергове обстріляли Куп’янськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки мирних мешканців та господарські споруди. Ворог обстріляв місто з РСЗВ.

Крім того, 21 липня близько першої години ночі окупанти завдали ударів по с. Новоосинове. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії. Поранено 56-річну жінку, наразі її ушпиталено.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Внаслідок обстрілу з танка смт Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж.

У с. Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та задокументувала наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що до цього окупанти кілька разів обстріляли Вовчанськ. Внаслідок чого загинув 40-річний цивільний чоловік.

Також ми писали про те, що у ЗСУ спрогнозували, чи буде прорив росіян біля Куп'янська.