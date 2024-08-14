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Окупанти вдарили дроном по авто Госпітальєрів на Харківщині — загинули медики

14 серпня 2024 17:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія вдарила дроном по автівці Госпітальєрів у селищі Білий Колодязь 14 серпня
Знищений автомобіль медиків. Фото: Telegram/Сергій Болвінов
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники у середу, 14 серпня, атакували автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" у селищі Білий Колодязь Харківської області. Внаслідок цього загинули двоє медиків, є поранені серед цивільних.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.

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Відомо, що автомобіль медиків у селищі Білий Колодязь окупанти атакували за допомогою безпілотника. Внаслідок удару FPV-дрона загинули двоє медичних працівників "Госпітальєрів", які були в транспортному засобі, — чоловік та жінка. 

Крім того, вибухом зачепило автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку: у ній було троє людей, всі вони поранені.

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Скриншот допису Болвінова

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