Россия ударила дроном по автомобилю Госпитальеров в поселке Белый Колодец 14 августа

Уничтоженный автомобиль медиков. Фото: Telegram/Сергей Болвинов

Российские захватчики в среду, 14 августа, атаковали автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" в поселке Белый Колодец Харьковской области. В результате погибли двое медиков, есть раненные среди гражданских.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook.

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Известно, что автомобиль медиков в поселке Белый Колодец оккупанты атаковали с помощью беспилотника. В результате удара FPV-дрона погибли двое медицинских работников "Госпитальеров", которые были в транспортном средстве, — мужчина и женщина.

Кроме того, взрывом задело машину гражданских, которая ехала в том же направлении: в ней было три человека, все они ранены.