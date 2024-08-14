Россия ударила дроном по автомобилю Госпитальеров в поселке Белый Колодец 14 августа

Оккупанты ударили дроном по авто Госпитальеров на Харьковщине — погибли медики
Российские захватчики в среду, 14 августа, атаковали автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" в поселке Белый Колодец Харьковской области. В результате погибли двое медиков, есть раненные среди гражданских.
Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook.
Атака на авто Госпитальеров Харьковской области
Известно, что автомобиль медиков в поселке Белый Колодец оккупанты атаковали с помощью беспилотника. В результате удара FPV-дрона погибли двое медицинских работников "Госпитальеров", которые были в транспортном средстве, — мужчина и женщина.
Кроме того, взрывом задело машину гражданских, которая ехала в том же направлении: в ней было три человека, все они ранены.
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